Milyarder Bill Gates, 3 Dolarlık Hamburger İçin Kuyrukta Bekledi

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Seattle'da bir hamburger dükkanı önünde sıra beklerken görüntülendi.

Kişisel serveti 105,1 milyar doları bulan 63 yaşındaki Gates'in, 3 dolarlık hamburger kuyruğunda beklemesi görenleri şaşırttı.

"BİZDEN BİRİ"

O anlara ait fotoğraf, bir Facebook kullanıcısı tarafından paylaşılmasının yanı sıra Microsoft grubu tarafından da internette yayınlandı.

Sosyal medya kullanıcıları Gates'in bu görüntüsü hakkında yorum yağdırdı. Pek çok kişi Gates'i, "Bizden biri" diyerek takdir etti.