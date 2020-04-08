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İtalya, Güncel

Milli sporcu Selin Şahin özel otobüsle evine gönderildi

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uçuşları sonlandırmasının ardından İtalya'dan ülkeye getirilen ve Samsun'da 14 günlük karantina süresini tamamlayan bedensel engelli milli basketbolcu Selin Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığının kendisine tahsis ettiği...

08.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:29

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uçuşları sonlandırmasının ardından İtalya'dan ülkeye getirilen ve Samsun'da 14 günlük karantina süresini tamamlayan bedensel engelli milli basketbolcu Selin Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığının kendisine tahsis ettiği özel otobüsle İstanbul'daki ailesinin yanına gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 25 Mart'ta Roma'dan Türk Hava Yolları ile Samsun'a getirilerek Münevver Ayaşlı Yurdu'na yerleştirilen İtalya'nın Reggio Calabria takımında oynayan milli sporcu Selin Şahin'in, karantina süresi sona erdi.

Milli oyuncu, Gençlik ve Spor Bakanlığının kendisine tahsis ettiği özel otobüsle İstanbul'a ailesinin yanına gönderildi.

Selin, Samsun'da karantina sürecinin çok keyifli geçtiğini ifade ederek, "Yetkililer bizimle çok ilgilendi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'daki ailemin yanına uçakla gitmeyi planlıyordum Sayın Valimiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ile bu yönde karar almıştık. Ama uçuşlar iptal oldu. Normal otobüsler merdivenli olduğu için sıkıntı yaşayacağım için asansörlü otobüs ayarladılar." dedi.

Milli sporcu Selin, İtalya'da da karantina altında olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İtalya'dan Türkiye'ye geldikten sonra da 14 gün karantina altına alındık. İstanbul'a evime gittiğim zaman karantina süreci yine devam edecek. Bütün toplum ve kendi sağlığımız için evde kalalım, bu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışalım."

Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, milli sporcunun özel durumu nedeniyle kendisini uçakla göndermeyi planladıklarını ancak seferlerin iptal edildiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Sporcumuzun normal otobüsle gitmesi zordu. Gençlik ve Spor Bakanımız sporcumuzun durumunu öğrendikten sonra bize talimat verdi. Müdürlüğümüz bünyesinde engelli otobüsü vardı. Bu otobüste engelli sporcularımızın ihtiyaçlarının görülebilmesi için asansör mevcut. O otobüsü biz milli sporcumuzu İstanbul'daki ailesinin yanına götürmesi için tahsis ettik. Bakanımızın, Selin için o otobüsü tahsis etmesi sporcumuzu mutlu etti."

Milli sporcu Selin Şahin özel otobüsle evine gönderildi

Kaynak: AA

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Milli sporcu Selin Şahin özel otobüsle evine gönderildi
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