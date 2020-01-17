Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 3 asker şehit oldu
Haberler » Dünya » Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 3 asker şehit oldu - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.MSB'den yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda askerlerin yaşamını yitirdiği belirtildi

17.01.2020 08:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 08:28
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 3 asker şehit oldu

(MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.


MSB'den yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda askerlerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri