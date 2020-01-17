Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 3 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.MSB'den yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda askerlerin yaşamını yitirdiği belirtildi
17.01.2020 08:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 08:28
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda askerlerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com