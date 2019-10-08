Millî Savunma Bakanlığı operasyonun adını açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

08.10.2019 21:41

Milli Savunma Bakanlığı, "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır" açıklamasında bulundu. Bakanlığın yaptığı açıklamada Türkiye'nin yapacağı sınır ötesi operasyonun adının "Güvenli Bölge Harekâtı" olduğu da ifade edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır."

TANKLI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca yapılan paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk bayraklı tanklarının bulunduğu bir görsel de paylaşıldı.