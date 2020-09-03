Milli Savunma Bakanlığı'ndan NAVTEX açıklaması: Rutin bir uygulama
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan NAVTEX açıklaması: Rutin bir uygulama

Milli Savunma Bakanlığından, Rusya tarafından ilan edilen NOTAM sonrasında ilan edilen NAVTEX'lerin seyir emniyetinin sağlanması açısından yapılan rutin bir uygulama olduğu, Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat, eğitim, atış faaliyetinin icra edilmeyeceği bildirildi.

03.09.2020 21:09 | Son Güncelleme: 03.09.2020 21:46

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu tarafından Doğu Akdeniz'de NOTAM ilan etmesinin ardından NAVTEX'lerin seyir emniyetinin sağlanması açısından yapılan rutin bir uygulama olduğu ve Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat, eğitim, atış faaliyetinin icra edilmeyeceği belirtildi.

"TATBİKAT, EĞİTİM, ATIŞ İCRA EDİLMEYECEK"

NOTAM'larda belirtilen sahaların Türk NAVTEX Servis Bölgesi içinde bulunması nedeniyle bölgedeki seyir emniyetine yönelik potansiyel etkileri değerlendirilerek Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından bahse konu bölgelere yönelik NAVTEX yayımlandığı bildirilen açıklamada, "Söz konusu NAVTEX ilanları 07 Nisan, 21 Nisan, 04 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Haziran, 18 Ağustos 2020 tarihlerinde olduğu gibi seyir emniyetinin sağlanması açısından yapılan rutin bir uygulamadan ibarettir. Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat/eğitim/atış faaliyeti icra edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan NAVTEX açıklaması: Rutin bir uygulama
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