Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 4 Türk askeri şehit oldu, 9 asker yaralandı
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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 4 Türk askeri şehit oldu, 9 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.

03.02.2020 08:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:23
Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 4 Türk askeri şehit oldu, 9 asker yaralandı

(MSB), 'nin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 4 askerin hayatını kaybettiğini, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi.


MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı" belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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