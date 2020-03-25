Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Güncel

Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı

Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı birliklerine yeni katılan askerleri korumak için alınan önlemlerin videosu Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter sayfasından paylaşıldı. Er adaylarının yemekhanede tekli masalarda ve birer metre arayla oturduğu dikkat çekti.

25.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:32
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı

Her geçen gün etkisini artıran koronavirüs salgınına karşı birliklerine yeni katılan askerler kontrolden geçirilirken birlik içinde alınan önlemlerler de Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter sayfasından paylaşılan videoda yer aldı.

Koronavirüs salgını Türkiye'de bin 874 kişide görülürken hastalık 44 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgının yayılmaması için günlük hayatta alınan önlemler her geçen gün artarken Türk Silahlı Kuvvetleri de önlemler aldı.

KAYITTA KONTROL, SOSYAL MESAFE

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı videoda acemi birliğe katılan her er adayının ateşinin ölçüldüğü ve kayıt işlemleri sırasında sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

TEK KİŞİLİK MASALAR, SIK SIK EL YIKAMA

Kayıt işlemlerinin ardından kıyafetlerini alıp eğitimlerine başlayan er adaylarına ise sık sık 20 saniye süresince el yıkamaları tavsiyesinde bulunulurken yemekhanede ise masaların arasında birer metre boşluk bırakılarak oturulduğu ve her masaya bir kişinin oturduğu görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı

Haberin Videosu:

MSB birliğe yeni katılan erlere yapılan yeni tip koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı

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