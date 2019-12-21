Milli Savunma Bakanlığı: "19 Aralık 2019 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu...
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Milli Savunma Bakanlığı: "19 Aralık 2019 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu...

Milli Savunma Bakanlığı: "19 Aralık 2019 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur.

21.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:41
Milli Savunma Bakanlığı:

: "19 2019 tarihinde bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA
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