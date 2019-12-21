21.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:41

Milli Savunma Bakanlığı: "19 Aralık 2019 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA