MSB Açıkladı! Çavuşoğlu ve Akar Arasında Kritik Toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu heyetler arası bir değerlendirme toplantısı yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

TOPLANTIDA ASKERİ PERSONEL DE HAZIR BULUNDU

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran'ın da katıldığı toplantıda, her iki bakanlıktan genel müdür ve daire başkanı seviyesindeki personel de hazır bulundu.

BAKANLIKTAN KRİTİK GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu heyetler arası değerlendirme toplantısında bir araya geldi, toplantıda TSK'nın komuta kademesi de yer aldı. Toplantıda, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık vurgulandı." denildi.

TOPLANTININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Toplantıda ayrıca, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ile Suriye'de tesis edilmesi planlanan güvenli bölge başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler konularının ele alındığı söz konusu toplantıda Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık vurgulandı.

Kaynak: İHA