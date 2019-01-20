Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Komandolarla Yaptığı Toplantı'ya Telefonla Bağlandı

Türkiye'nin hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, için başlattılan ve başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden 1 yıl geçti.

AKAR, HAREKATIN 1. YILDÖNÜMÜNDE KOMANDOLARLA BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesi Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolarla Hatay'da bir araya geldi. Akar'ın komandolara hitabı sırasında telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi.

ERDOĞAN KOMANDOLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan komandolara hitabında, bugün Afrin şehir merkezinde yolcu otobüsüne yönelik bombalı saldırıyla ilgili konuşarak, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak. Gerek Afrin'de gerek Cerablus'ta gerek El Bab'da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir. Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak. Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak. Gerek TSK gerek ÖSO el ele vermek suretiyle mücadeleyi sürdürmektedir." dedi.

Kaynak: AA