Milli Savunma Bakanı Akar'dan Harekat Sinyalini Verdi: Hazırlıklar Tamamladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç ve Fırat'ın doğusuna işaret ederek, "Gerekli hazırlıklarımız yapıldı, yapılıyor, planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz, milletimizin güveni, desteği tam. Bu sevgi, güven ve duadan aldığımız güçle orada da teröristleri kazdıkları çukurlara gömmek üzere hazırlıklarımızı tamamlamış buluyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacaktır" dedi.

"GEREKEN YAPILACAK"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. Akar, Fırat'ın doğusu ve Münbiç'teki terör hedeflerine ilişkin, "Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay'a gitti. Akar'a Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Usta'nın ailesi ve harekatta gazi olan Üsteğmen Özgür Ocak'ta eşlik etti.

"HAZIRLIKLARI TAMAMLAMIŞ BULUNUYORUZ"

Münbiç ve Fırat'ın doğusuna işaret eden Akar, "Gerekli hazırlıklarımız yapıldı, yapılıyor, planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz, milletimizin güveni, desteği tam. Bu sevgi, güven ve duadan aldığımız güçle orada da teröristleri kazdıkları çukurlara gömmek üzere hazırlıklarımızı tamamlamış buluyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacaktır. Bu faaliyetleri sürdürürken Suriye'nin de Irak'ın da toprak bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne saygılıyız ve bunların bütünlüğünden yanayız. Bizim mücadelemiz teröristlerle, PKK, PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG, PYD, SDG ile DEAŞ, FETÖ. Hiçbir şekilde et ve tırnak gibi olduğumuz, coğrafyamızı, ekmeğimizi paylaştığımız Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz asla olamaz. Bazı fitne, fesat odakları bir şekilde bu olayları saptırmaya çalışıyorlar. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın bizim hedefimiz teröristlerdir, asla ve kesinlikle Kürt kardeşlerimiz değildir, olamaz, böyle bir şey düşünemeyiz. Kürtler bizim kardeşimizdir, asırlardan beri ekmeğimizi, coğrafyamızı paylaşıyoruz. Binlerce yıllık tarihimizin akışı içinde bizim şehitliklerimize baktığınızda Kürt'ü ile, Türk'ü ile, memlekette yaşayan herkesin orada yattığını görerek bu fitne ve fesada karşı mücadelemizi de açıkça sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA