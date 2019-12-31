Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu
Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon lira kazanan rakamlar 1358490 olarak belirlendi. Çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiye biletleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'da satıldı.
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı.
Yılın son günü, tüm gözler Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) büyük ikramiye çekilişine çevrildi. 80 milyon liralık dev ikramiye öncesi amorti kazanan numaralar 4 ve 8 olarak belirlendi.
BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI
Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00'da başladı. Milli Piyango Genel İdaresi'nde yapılan çekilişte 80 milyonluk büyük ikramiye 1358490 nolu bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı.
8 MİLYON KAZANAN RAKAMLAR DA BELLİ OLDU
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.
İŞTE 80 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR
1-3-5-8-4-9-0
AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR
4- 8
8 MİLYON TL KAZANAN RAKAMLAR
9976216