Milli Eğitim Müdürü Sarı'nın Okul Ziyaretleri

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, beraberinde Maarif Müfettişi Süleyman Akın ile Artuklu ilçesine bağlı Gökçe ilkokulu, Gökçe Ortaokulu, Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu, Cumhuriyet ilkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Ortaköy Atatürk ilkokullarında incelemelerde bulundu.

Ziyaret ettiği okullara, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla hazırlanan kitap ve Türk bayrağını hediye eden Sarı, öğrencileri, "Mardin'de Bir Gün Projesi" kapsamında kentte misafir edecekleri müjdesini verdi.

Sarı, her zaman kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenlerin yanlarında olduklarını belirtti.