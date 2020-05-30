Milli Eğitim Müdürlüğü yardımlarını her ilçeye ulaştırıyor Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde alınan unlar, Pınarbaşı ve Sarız ilçesindeki 445 ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde alınan unlar, Pınarbaşı ve Sarız ilçesindeki 445 ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Kampanya çerçevesinde toplanan paralarla alınan unlar, ilk olarak Sarız ilçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Yardımların dağıtımına İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve İl Milli Eğitim Şube Müdürleri de katıldı.

Sarız ilçesindeki dağıtımlar sırasında açıklama yapan Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, "İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı kampanyaya katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilerin desteği ile alınan unlardan 220 adedi ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin Ekinci'ye, İl Milli Eğitim Şube Müdürlerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği ihtiyaç sahibi ailelerimize Vefa Destek Grubu ekiplerimiz tarafından bu yardımlar ulaştırılacak. Emeği geçen tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize Sarız halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Tahtaoğlu, "Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin Ekinci'nin başlatmış olduğu bu kampanyaya bizler de katkıda bulunmaya çalıştık. Öğretmen ve öğrencilerimiz ile birlikte yapmış olduğumuz katkının semeresini görüyoruz. Yaklaşık 200 vatandaşımıza, öğrenci velilerine Vefa Grubu öğretmenlerimiz ile bu yardımları ulaştıracağız" ifadesinde bulundu.

Sarız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni Duygu Çelik, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkıları ile başlattığımız un yardımı kampanyasına destek veriyoruz. Yardıma ihtiyacı olan kişilere dağıtımına yapıyoruz. Bu süreç boyunca Vefa Destek Grubunda vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteği ile daha da faydalı oluyoruz. Bu kampanyaya destek veren, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Pınarbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şahan, "İl müdürümüz ve İlçe Müdürümüze böyle bir organizasyon yaptıkları için teşekkür ediyorum. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yardımların devamı gelir. Her şey Pınarbaşı halkı için" dedi.

Pınarbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Pirci ise, "İl Milli Eğitim Müdürümüzün önderliğinde, öğretmen ve öğrencilerimizin katkısı ile yapılan proje kapsamında Pınarbaşı ilçemizde 225 torba un dağıtımı gerçekleştirilecek. İhtiyaç sahibi öğrencilere ve ailelerine bu yardımları ulaştıracağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA