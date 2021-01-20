Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilerle kartopu oynadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, bir okul ziyaretinde öğrencilerle kartopu oynadığı anların fotoğrafını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, bir okul ziyaretinde öğrencilerle kartopu oynadığı anların fotoğrafını paylaştı.

Selçuk, Twitter hesabından fotoğrafla birlikte, "Resmi bir okul ziyaretindeyiz. Saygıdeğer protokol karşımda. Açılışı da bakan yapıyor" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz