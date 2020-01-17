: Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor

17.01.2020 20:09 | Son Güncelleme: 17.01.2020 20:15

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un milletvekillerine gönderdiği 'Akıllı Ajanda'yı tanıttı. Özkan, kameralara ajandanın özelliklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Özkan, ajandaya özel bir kalemle yazılan yazıları elindeki çakmakla ısıttığında yazıların kaybolduğu görüldü. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM'nin açılışının 100. yılı nedeniyle tüm milletvekillerine gönderdiği ajanda ilgi uyandırdı.

ÖZEL KALEMLE ALINAN NOTLAR, MİKRODALGA FIRINDA SİLİNEBİLİYOR

Akıllı ajandanın en önemli özelliği gerektiğinde içeriğinin toptan yok edilebilmesi. Ajandaya özel kalemle alınan notlar, mikrodalga fırında silinebiliyor.

Dörtte üçü su dolu kahve kupasıyla birlikte mikrodalga fırına konulan not defterinin içeriği 80 saniyede siliniyor. Özel hediyeyi inceleyen milletvekilleri arasında beğenen de var kullanımla ilgili kuşkuya düşen de var.

"SANKİ CASUSLARIN KULLANDIĞI ARAÇLARDAN ESİNLENİLMİŞ GİBİ"

Bazı milletvekilleri, "Sanki casusların kullandığı araçlardan esinlenilmiş gibi. O kadar rahat kullanamayabiliriz" görüşünde.

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