Milletvekilleri Arınç ve Yüksel, Diyarbakır'da

15.08.2019 15:13

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ve Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen milletvekilleri Arınç ve Yüksel, Bağlar Belediyesi'ne geçti.

Başkanı Beyoğlu'ndan belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Arınç ve Yüksel, ilçenin sorunlarının çözümü için her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

Beyoğlu da ziyaret nedeniyle milletvekillerine teşekkür etti.

Kaynak: AA