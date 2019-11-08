Milletvekili Zeybek'ten personel müjdesi

08.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:05

AK Parti MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Adalet Bakanlığı'nın Kocaeli'de 24 adliye personeli alacağını açıkladı.



Kocaeli ve Gebze adliyelerine 10'ar, Gölcük, Kandıra, Karamürsel ve Körfez'e birer olmak üzere, toplam 24 personel alınacağını açıklayan Zeybek, "Adliyelerimizde işlemlerin daha hızlı yürütülmesi, adaletin ve hak aramanın gecikmeden yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesi ilimize 24 yeni adliye personeli görevlendirilecektir. Adalet Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA