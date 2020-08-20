Milletvekili Suat Özcan Ortaca'da ziyaretlerde bulundu
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Milletvekili Suat Özcan Ortaca'da ziyaretlerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Suat Özcan, Ortaca'da bir dizi ziyarette bulundu.

Milletvekili Suat Özcan Ortaca'da ziyaretlerde bulundu
20.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:44

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Suat Özcan, Ortaca'da bir dizi ziyarette bulundu.

Milletvekili Özcan'a ilçedeki ziyaretlerinde CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan ve bazı yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Ziyaretlerine, Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ile başlayan Milletvekili Özcan, meslek odası temsilcileri ile fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Milletvekili Suat Özcan; "Pandemi sürecinde Kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız başta olmak üzere yerel yöneticilerimizi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizi ziyaret ederek koşulların tespitini yapmaya çalıştım. Alınan tedbirler konusunda önerilerimiz ve fikir alışverişimiz oldu. Salgın süreci sağlık açısından yaşamı etkilerken eğitim, sanayi, tarım ve turizmi de etkiledi. Bu nedenle vatandaşlarımız ekonomik anlamda sıkıntı içine girdi. Meclis çalışmalarımın ardından tekrar sürecin durumunu yerinde görmek ve ilçedeki temsilcilerle görüşmek istedim. Bu bölgemizde tarım, turizm ve ticaret anlamında ne durumda olduğumuzu öğrenebilmek için ilçe başkanlığımız ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulunuyoruz" diye konuştu.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ile fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Özcan; "Mayısta yaşanan sıcakların ardından narenciyede zarar gördük. Bu konuda üreticimizin zararına karşı ne yapıldı. Destek anlamında ne yapıldı. Bu konularda görüş alıyoruz. Yine diğer meslek odaları ve turizmcilerimizle görüşmelerimiz olacak" dedi.

Milletvekili Özcan, Ortaca'da Atatürk'ün manevi şahsiyetine yönelik hakaret iddiası konusunda İlçe Emniyet Müdürlüğünden bilgi aldıklarını da sözlerine ekledi.

Milletvekili Özcan, İlçe İlçe Başkanı Tezcan ve beraberindeki heyet, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ortaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ortaca Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği'ni ziyaret etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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