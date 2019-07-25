Milletvekili Özyürek'ten Ulaş Belediyesine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş Belediyesini ziyaret etti

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey ile bir araya gelen Özyürek, çalışmalar ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Turan İlbey'in ilçede başarılı çalışmalar yapacağından emin olduğunu ifade eden Özyürek, "Başkanımızla zaman zaman Ankara'da bir araya geliyoruz. Ulaş'a ve köylerine hizmet etmek istiyor. İlçede istihdam oluşturmak ve bu yöreyi kalkındırmak için çalışıyor. Benim Ulaşlıya ve başkana verilmiş sözüm var. Her zaman kendisinin yanındayım, kapıları birlikte açacağız. Ulaş'ı hak ettiği yere getireceğiz." diye konuştu.

Başkan İlbey de çalışmalarına destek verdiği için Özyürek'e teşekkür etti.

Kaynak: AA