Milletvekili Fırat, "Kimse kardeşliğimizi bozamaz"

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Diyarbakır'da AK Parti binasına yapılan saldırıyla ilgili yapmış olduğu açıklamada provokasyonlara gelmeyeceklerini vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Diyarbakır'da AK Parti binasına yapılan saldırıyla ilgili yapmış olduğu açıklamada provokasyonlara gelmeyeceklerini vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

AK Parti Diyarbakır İl Binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili İbrahim Halil Fırat, "Bunların derdi Türkiye'yi karıştırmak. Allah'ın izniyle bunu başaramayacaklar. Bizim birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece buna fırsat vermeyeceğiz, kim ne yaparsa yapsın. Bizler terör bitene kadar durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabi bazıları provokasyonlarda bulunarak ülkeyi karıştırmaya çalışıyor. Sokakları karıştırıp milleti bir birine düşürmeye çalışıyor ama bizler bu oyunlara gelmeyeceğiz. Çok şükür AK Parti teşkilatı dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Bütün teşkilatlarımız ayakta ve ayakta durmaya devam edecek. Kesinlikle bizler bu provokasyonlara gelmeyeceğiz. Rehberimiz olan cumhurbaşkanımızın yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye sonuna kadar bu birlik ve beraberliğini koruyacak. Bizler bu ülkede kardeşiz bu kardeşliği kimse bozamayacak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı