Milletvekili Babaoğlu'nun Mahalle Ziyaretleri

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Beyşehir ve Hüyük ilçelerindeki bazı dış mahalleleri ziyaret etti.

Babaoğlu, kendisine eşlik eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve AK Parti Teşkilatı mensupları ile Beyşehir'e bağlı Kuşluca ve Sadıkhacı mahallelerini ziyaret etti.

Yerleşim merkezlerinde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla biraraya gelen Babaoğlu ve beraberindekiler, bölgeyi yakından ilgilendiren duble yol ve devlet yatırımlarıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulunurken, mahalle sakinlerinden gelen talepleri dinledi.

Babaoğlu, ilçe ziyaretlerinin diğer durağında Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi, Sonsuz Şükran Köyü ve Kıreli Mahallesi'ni de ziyaret etti.

Babaoğlu, ziyaretlerinin ardındın yaptığı açıklamada, "Kendi coğrafyamızdan hemşehrilerimizle biraraya gelip hem sohbet ettik hem taleplerini dinledik. Hemşehrilerimizin kahvehanede muhabbetlerine, evlerinde çaylarına, bahçelerinde çilek mevsimi hazırlıklarına ortak olduk. Anadolu'nun köylerinde huzur var. İnsanıyla konuşunca yüzlerdeki tebessümden sen de nasibini alıyorsun. İnancım o ki kırsal kalkındıkça Anadolu'daki mutluluğumuz daha çok artacak inşallah." dedi.