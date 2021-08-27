Millennium Agency Esports CS: GO Red kadrosunu duyurdu!

Millennium Agency Esports (millenniumesc) CS: GO arenasındaki ikinci kadrosunu tanıttı!

Millennium Agency Esports yeni sezon turnuva ve liglerinde kendisini temsil edecek kadrosunu duyurdu. Takım sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile yeni oyuncularını tüm taraftarlarına ve rakiplerine tanıttı. İşte bu sezon Millennium Esport çatısı altında mücadele edecek CS: GO kadrosu!

Millennium Esport Agency bu duyuru ile CS: GO arenasına ikinci takımını da koymuş oldu. Takım transferinde "ESL Türkiye ve Esea Open League arenasında Millennium Agency Espor takımını temsil edecek genç yetenekli arkadaşlarımızın olduğu CS: GO RED kadromuzu duyurmaktan çok mutluyuz." sözlerine de yer verdi.

Kaynak: Playerbros