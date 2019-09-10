Milii Savunma Bakanlığı'ndan, ABD'li askerlerin kara devriyesine YPG bayrakları ile çıktıkları iddialarına yalanlama

10.09.2019 15:03

Milli Savunma Bakanlığı ABD ve Türkiye'nin 8 Eylül'de ABD ile birlikte yürütülen ortak kara devriyesine ilişkin bazı iddialar ortaya atılmıştı. ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddia edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla iddiaları yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı iddiaları kesin bir dille yalanlarken, paylaşılan görsellerin kara devriyesiyle ilgisi olmadığı belirtildi.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Milli Savunma Bakanlığı "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 8 Eylül 2019 tarihinde yapılan ilk birleşik kara devriyesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve fotoğraflara ilişkin açıklama yapma gereği duyulmuştur. Söz konusu haberlerde yer alan birleşik kara devriyesine ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddiaları tamamen gerçek dışı olup, daha önce uluslararası bir haber ajansı tarafından servis edilen görsellerin birleşik kara devriyesi ile bir ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİA:

8 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTAK KARA DEVRİYESİNİN ASIL GÖRÜNTÜLERİ: