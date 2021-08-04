MİLAS YANGINDA TERMİK SANTRAL TEHDİT ALTINDA
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MİLAS YANGINDA TERMİK SANTRAL TEHDİT ALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesinde başlayan yangın önce Bodrum'un Mazı Mahallesine ardından Milas'ın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.

MUĞLA'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesinde başlayan yangın önce Bodrum'un Mazı Mahallesine ardından Milas'ın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Bugün, alevler Ören Mahallesi yönüne ilerleyince, korkulan oldu ve bölgede bulunan Kemerköy Termik Santrali için tehdit unsuru oluştu. Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran alevlerin santrale çok yaklaştığı bildirildi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter yönlendirilsin ifadelerini kullandı.

'SANTRAL SINIRLARINA ULAŞAN ALEV YOK'

Öte yandan, santralden bir yetkilinin açıklamasına göre bölgede tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, Santral sınırlarına ulaşan alev yok. Ekipler santralin önünde hazır bekletiliyor ifadeleri yer aldı.

TERMİK SANTRALİN ÇEVRESİNE HENDEK KAZILDI

Milas yangınında alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaştı. Yetkililer üst düzey tedbirler alındığını, santralin çevresinde hendekler kazıldığını belirtti. Ekipler ve santral görevlileri bölgeyi alevlerden korumak için mücadelesini sürdürüyor.

Öte yandan, termik santralin patlama riskinin söz konusu olmadığını ifade eden santral yetkilileri, Bu konudaki endişeler yersiz. Santral ile ilgili çevreye zarar verecek bir durum söz konusu değil açıklamasını yaptı.

MİLAS YANGINDA TERMİK SANTRAL TEHDİT ALTINDA
MİLAS YANGINDA TERMİK SANTRAL TEHDİT ALTINDA
MİLAS YANGINDA TERMİK SANTRAL TEHDİT ALTINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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