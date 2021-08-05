Son dakika haberi: Milas'taki orman yangını havadan görüntülendi
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Son dakika haberi: Milas'taki orman yangını havadan görüntülendi

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Milas ilçesinde yangının yayıldığı alan havadan görüntülendi.

Muğla'nın Milas ilçesinde yangının yayıldığı alan havadan görüntülendi.

Ören Mahallesi'nin farklı noktalarında 31 Temmuz'da çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden faaliyetlerine başlıyor.

Hava araçları, denizden ve yakındaki göletlerden su alarak alevlere müdahale ediyor.

Günde defalarca alevlere su döken helikopter pilotları, büyük çaba gösteriyor. Helikopterden çekilen görüntülere, yangının verdiği zarar ve alevlerin büyüklüğü yansıdı.

Son dakika haberi: Milas'taki orman yangını havadan görüntülendi
Son dakika haberi: Milas'taki orman yangını havadan görüntülendi
Son dakika haberi: Milas'taki orman yangını havadan görüntülendi
Son dakika haberi: Milas'taki orman yangını havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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