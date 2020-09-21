Milan- Bologna maçı ne zaman? Milan-Bologna maçı nerede? Milan-Bologna maçı hangi kanalda? Milan - Bologna maçı muhtemel 11'leri Merakla beklenen ve formda olan Milan -Bologna takımlarının bugün oynanacak maçı saat kaçta? Milan- Bologna maçı hangi kanalda yayınlanacak? Milan-Bologna muhtemel ilk 11'leri kim?

Milli takım futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de olması beklenen Milan-Boologna maçı saat kaçta? Milan-Bologna maçı hangi kanalda yayınlanacak? Milan-Bologna maçı muhtemel ilk 11'leri kimler? MILAN-BOLOGNA MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA? Milan - Bologna maçı 21 Eylül Pazartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak. MILAN-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Milan - Bologna, İtalya Serie A maçı 21 09 2020 günü Bein Sports 3, CBC Sport, kanalından yayınlanacak. M MILAN -BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ Milan muhtemel 11'leri, Gianluigi Donnarumma; Theo Hernandez, Matteo Gabbia, Simon Kjaer, Davide Calabria; Franck Kessie, Ismael Bennacer; Samu Castillejo, Hakan Çalhanoglu, Ante Rebic; Zlatan Ibrahimovic. Bologna muhtemel 11'leri, Lukasz Skorupski; Lorenzo De Silvestri, Danilo Larangeira, Takehiro Tomiyasu, Stefano Denswil; Mattias Svanberg, Jerdy Schouten; Musa Barrow, Roberto Soriano, Riccardo Orsolini; Rodrigo Palacio. Kaynak: Haberler.com