Milan- Bologna maçı ne zaman? Milan-Bologna maçı nerede? Milan-Bologna maçı hangi kanalda? Milan - Bologna maçı muhtemel 11'leri
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Milan- Bologna maçı ne zaman? Milan-Bologna maçı nerede? Milan-Bologna maçı hangi kanalda? Milan - Bologna maçı muhtemel 11'leri

Merakla beklenen ve formda olan Milan -Bologna takımlarının bugün oynanacak maçı saat kaçta? Milan- Bologna maçı hangi kanalda yayınlanacak? Milan-Bologna muhtemel ilk 11'leri kim?

Milan- Bologna maçı ne zaman? Milan-Bologna maçı nerede? Milan-Bologna maçı hangi kanalda? Milan - Bologna maçı muhtemel 11'leri
21.09.2020 15:10 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:14

Milli takım futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de olması beklenen Milan-Boologna maçı saat kaçta? Milan-Bologna maçı hangi kanalda yayınlanacak? Milan-Bologna maçı muhtemel ilk 11'leri kimler?

MILAN-BOLOGNA MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Milan - Bologna maçı 21 Eylül Pazartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MILAN-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milan - Bologna, İtalya Serie A maçı 21 09 2020 günü Bein Sports 3, CBC Sport, kanalından yayınlanacak. M

MILAN -BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan muhtemel 11'leri, Gianluigi Donnarumma; Theo Hernandez, Matteo Gabbia, Simon Kjaer, Davide Calabria; Franck Kessie, Ismael Bennacer; Samu Castillejo, Hakan Çalhanoglu, Ante Rebic; Zlatan Ibrahimovic.

Bologna muhtemel 11'leri, Lukasz Skorupski; Lorenzo De Silvestri, Danilo Larangeira, Takehiro Tomiyasu, Stefano Denswil; Mattias Svanberg, Jerdy Schouten; Musa Barrow, Roberto Soriano, Riccardo Orsolini; Rodrigo Palacio.

Kaynak: Haberler.com

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