Mikrofonu kapalı sanıyordu! AK Partili meclis üyesinin sözleri toplantıya damga vurdu - Haberler
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Mikrofonu kapalı sanıyordu! AK Partili meclis üyesinin sözleri toplantıya damga vurdu

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Çorum Belediye Meclisi ocak ayı toplantısında ilginç bir olay meydana geldi. Toplantıda yapılan oylama sırasında, AK Partili Meclis üyesi İsmail Bölükbaş mikrofonun açık olduğunu unutarak yanındaki isme "Kimse iş yapmayı istemiyor ki. Neyin ne olacağı bilinmiyor ki. Ben devletten iş almam mesela. Özel şahıstan bile iş alınmaz." dedi. Bölükbaş'ın sözlerini salondakiler duydu.

Çorum Belediye Meclisi'nda üyelerin de katılımıyla ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ise yapılan oylama sırasında AK Partili meclis üyesi İsmail Bölükbaş'ın sözleri damga vurdu.

"BEN DEVLETTEN İŞ ALMAM"

Mikrofonun açık olduğunu unutan Bölükbaşı, yanında oturan belediye meclisi üyesi Muhammed Murat Kılıçlı ile sohbet etti. Bölükbaşı, o anlarda Kılıçlı'ya "Şimdi şöyle bir şey var. Kimse iş yapmayı bir şey yapmayı istemiyor ki… Sen bu işin içindesin. Neyin ne olacağı bilinmiyor ki. Şimdi sen müteahhit olsan… Ben devletten iş almam mesela. Özel şahıstan bile iş alınmaz." dedi.

GÜNDEM YARATTI

Durumun farkında olmayan Bölükbaşı'nın bu sözlerini salondaki herkes duydu. Olayın yayılması ile birlikte yaşanan ilginç durum sosyal medyada da gündem oldu.

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Yorumlar (1)
Hüseyin Aycın:Kemal'in yanına git dingil Cevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır
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