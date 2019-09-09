Mihmandar kızlar Diriliş Kampı'nda

09.09.2019 16:29

Esenler Belediyesi'nin "Mihmandar Gençlik" projesi kapsamında hayata geçirdiği "Mihmandar Akademi"deki kız öğrenciler, Kocaeli'deki Diriliş 3. Hüma Hatun Gençlik Kampı'nda eğitici ve eğlence dolu günler geçirdiler. Üniversite ve lisede öğrenim gören 60 öğrenci kamp günlerinde arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdiler.

Gençler kampta; okçuluk, badminton, takım oyunları, çevre gezisi gibi sportif faaliyetlerde bulunan gençler, erdemli, ahlaklı ve duyarlı gençliğin sahip olması gereken özellikler hakkında da eğitimler aldılar.

Kaynak: Bültenler