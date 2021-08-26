Midye regl olur mu? Midye adet görür mü?

Midye hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Midye hakkında en çok merak edilen konulardan biri Midye regl olur mu, konusu oldu. Peki, Midye adet görür mü?

Midyenin adet olup olmadığı zaman zaman merak konusu oluyor. Peki, midye regl olur mu? Midye adet görür mü? İşte detaylar… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MİDYE REGL OLUR MU?

Adet, memeli hayvanlarda döllenmeyen dişi hücresinin kanla birlikte vücuttan dışarı atılmasıdır. İnek, koyun, keçi vb. gibi etini tükettiğimiz hayvanlarda yani memelilerde adet görülür. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Midye ise omurgasız bir canlıdır dolayısıyla adet görmesi gibi bir şey söz konusu değildir.

Midyelerin üremeleri dış döllenmeyle gerçekleşir.Dişi midye suya yumurtalarını bırakır, erkek midye de spermlerini. Üreme döneminde dişi midyeler pembe-turuncu, erkek midyeler beyaz renkli üreme hücrelerini suya bırakırlar.