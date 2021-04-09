Midye haram mı? Diyanet'e göre midye yemek haram mı, günah mı, helal mi? Midye yemek caiz mi? Midye neden haram?

Vatandaşlar midye yemek haram mı yoksa helal mi araştırıyor. En çok merak edilen sorulardan birisi midye haram mı helal mi? sorusudur. Peki Diyanet'e göre midye yemek haram mı? Midye neden haram? Hakkında hadisi şerif var mı? Midye caiz mi değil mi?

Dinimizde Midye yemek haram mı helal mi en çok merak edilen konulardan birisidir. Midye ile ilgili fetvayı Diyanet verdi. Diyanet, Hanefi mezhebine göre midye yemenin helal olmadığını açıklamıştır. Peki midye yemek neden haram? Midye yemek günah mı? Midye yemenin günahı nedir?

MİDYE YEMEK HARAM MI? (DİYANET'E GÖRE)

Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir." (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur.

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen "deniz hayvanları" ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi', V, 35).

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu'l-Muhtac, VIII, 113,150-152.).

MİDYE HARAM MI, GÜNAH MI, HELAL Mİ, CAİZ Mİ?

Yukarıda okuduğumuz gibi Diyanet'in fetvasına göre, Hanefi mezhebinde midye yemek helal değildir, yani caiz değildir. Kısacası Hanefi mezhebine göre midye yemek caiz değildir denilmiştir.