Midyatlı şehidin adı, 4 bin kitaplı kütüphanede yaşayacak
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Midyatlı şehidin adı, 4 bin kitaplı kütüphanede yaşayacak

16.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:31
Midyatlı şehidin adı, 4 bin kitaplı kütüphanede yaşayacak

DİYARBAKIR'da 10 yıl önce terör saldırısında şehit olan Jandarma Onbaşı Salih Albayrak'ın adı, anne ve babası tarafından Mardin'in Midyat ilçesinde yaptırılan 4 bin kitap kapasiteli kütüphanede yaşayacak.

DİYARBAKIR'da 10 yıl önce terör saldırısında şehit olan Jandarma Onbaşı Salih Albayrak'ın adı, anne ve babası tarafından Mardin'in Midyat ilçesinde yaptırılan 4 bin kitap kapasiteli kütüphanede yaşayacak.

Diyarbakır'da 2010 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Onbaşı Salih Albayrak adına, babası Mehmet Albayrak ve annesi Asiye Albayrak, memleketleri Mardin'in Midyat ilçesi Şenköy Mahallesi'ndeki 75'nci Yıl Cumhuriyet İlkokulu'na kütüphane ve etüt salonu yaptırdı. 4 bin kapasiteli kütüphane ve etüt salonunun açılış törenine Albayrak çiftinin yanı sıra Kaymakam Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Türker Tuna, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ile kurum müdürleri katıldı. Baba Albayrak kütüphaneyi köy çocuklarına armağan ettiklerini belirterek, "Bize yardım eden, etmeyen herkesten Allah razı olsun" dedi.

'CİDDİ İHTİYAÇ VARDI'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, okulun ciddi bir ihtiyacı olduğunu, onun da bu vesileyle karşılanmış olduğunu söyleyerek, "Katkı sağlayan herkesten, özellikle de şehidimizin ailesinden Allah razı olsun. Okullarımızda küçük çaplı kütüphanelerimiz vardı. Fakat bu denli kitap sayısı bol, aynı zamanda çocuklarımızın kendi kendine ders çalışabilecekleri bir ortamları yoktu. Bu vesileyle birçok ihtiyacı karşılayabilecek bir alan tesis edilmiş oldu" diye konuştu. 


Midyatlı şehidin adı, 4 bin kitaplı kütüphanede yaşayacak
Midyatlı şehidin adı, 4 bin kitaplı kütüphanede yaşayacak
Midyatlı şehidin adı, 4 bin kitaplı kütüphanede yaşayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İŞ

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