Midyatlı Öğrenciler Sabah Namazında Bir Araya Geldi

Mardin'in Midyat ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri sabah namazında bir araya geldi.

Midyat'ın Yolbaşı Mahallesi'nde bulunan Halid Bin Velid İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İlçe Müftüsü Mehmet Şafii Bilik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Okul Müdürü Metin Yarış ve öğretmenlerle birlikte sabah namazında bir araya geldi. Namaz kılan öğrencilere, daha sonra çorba ikramı yapıldı. İlçe Müftüsü Bilik, "Sabah namazı Müslümanın samimiyetini gösteren en önemli göstergesidir. Çocuklarımıza bunu öğretmeniz gerekir" dedi. - MARDİN