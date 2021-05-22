Midyatlı köy çocukları için kütüphane
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Midyatlı köy çocukları için kütüphane

Midyatlı köy çocukları için kütüphane
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İş - Haberler | Güncel

MARDİN'in Midyat ilçesindeki Gülveren İlkokulu'nda, 4 bin kitap kapasiteli kütüphane kuruldu.

MARDİN'in Midyat ilçesindeki Gülveren İlkokulu'nda, 4 bin kitap kapasiteli kütüphane kuruldu.

İstanbul'da faaliyet gösteren 'Deniz Yıldızları Geleceğimiz Platformu' üyelerinin 'Yolum Sevgi Yolu Projesi', Mardin'in Midyat ilçesinde hayata geçirildi. Platform üyelerinin desteğiyle daha önce kütüphanesi olmayan Gülveren İlkokulu'nun kullanılmayan bölümü, bakım ve onarım çalışmalarının ardından kütüphaneye çevrildi. 4 bin kitap kapasiteli kütüphane, köydeki öğrencilerin hizmetine açıldı. 

KAYMAKAMDAN TEŞEKKÜR Kütüphanenin açılış törenine Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal ile öğrenciler katıldı. Kaymakam Dündar, emeği geçenlere teşekkür ederek, kütüphaneyi kuran platform üyelerine plaket verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Altay ise "Bir köy okulu öğrencisi için kütüphane bulunmaz hazinedir. Zira köyde zamanı bol olan öğrencilerin ufuklarını açacak tek kaynak, kitaptır. Kitaplar, çocuklar için açılan en güzel kapılardır. Köy okulumuzda kütüphane eksikliği vardı. Bugünkü açılış ile birlikte bu eksiklik giderilmiş oldu" dedi.'ÖĞRENCİLERE BÜYÜK KATKI SUNACAKOkul müdürü Kutbettin Yenigün de "Kütüphanemizin hem köyümüze hem öğrencilerimizin hayatına büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Kütüphanemiz içerik bakımından çok zengin. Hem fiziki ortamıyla hem içerisindeki kitaplar ve zeka oyunları setleriyle çocuklarımız burada zamanlarını çok verimli değerlendirecek" diye konuştu.Okulun 7'nci sınıf öğrencisi Berfin Ağırman da "Okulda kütüphanemiz yoktu, kitaplarımız yoktu. Bize kütüphane kurdular, çok mutlu olduk. Artık burada kitap okuyabileceğiz, satranç oynayabileceğiz. Bir sürü etkinlik yapabileceğiz. Bu kütüphaneyi bizler için açanlara teşekkür ederim" dedi.

Midyatlı köy çocukları için kütüphane
Midyatlı köy çocukları için kütüphane
Midyatlı köy çocukları için kütüphane

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İş

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