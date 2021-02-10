Midyat'tan Ceylanpınar'daki kamplarda yaşayan Suriyelilere kamyon dolusu yardım
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Midyat'tan Ceylanpınar'daki kamplarda yaşayan Suriyelilere kamyon dolusu yardım

10.02.2021 11:28 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:33
Midyat'tan Ceylanpınar'daki kamplarda yaşayan Suriyelilere kamyon dolusu yardım

MARDİN'in Midyat ilçesinde, 'Kardeşlik sınır tanımaz' sloganıyla düzenlenen kampanyada toplanan bir kamyon yardım malzemesi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriyelilerin bulunduğu kamplara gönderildi.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, 'Kardeşlik sınır tanımaz' sloganıyla düzenlenen kampanyada toplanan bir kamyon yardım malzemesi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriyelilerin bulunduğu kamplara gönderildi. 

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Midyat Şubesi'nce Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırındaki kamplarda kalanlar için 'Kardeşlik sınır tanımaz' sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı. Hayırseverlerin desteğiyle toplanan 15 ton gıda malzemesi, kışlık giyecek, ev eşyaları ile kömür ve odun sobalarının bulunduğu bir kamyon malzeme, İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Mehmet Tahir Pekim'in okuduğu duanın ardından Ceylanpınar'a uğurlandı. Pekim, "Kardeşlerimize hem ayni hem de nakdi yardım kampanyası başlatıldı. Midyat Şubesi olarak bizler de topladığımız 10 ton un ve 5 ton da diğer yaşamsal ihtiyaçları karşılamak üzere gıda maddeleri, elbise ve çocuk maması gibi malzemeler ile çadırlarda 3-4 boru ile pratik kurulabilen hem kömür hem de odunla ısıtılabilen 55 sobayı kamplara göndereceğiz" dedi.


Midyat'tan Ceylanpınar'daki kamplarda yaşayan Suriyelilere kamyon dolusu yardım
Midyat'tan Ceylanpınar'daki kamplarda yaşayan Suriyelilere kamyon dolusu yardım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İŞ

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