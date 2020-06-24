Midyat'ta "Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi"
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Midyat'ta "Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi"

Mardin'in Midyat ilçesinde, 3 mahallede, belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı.

Midyat'ta
24.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:02

Mardin'in Midyat ilçesinde, 3 mahallede, belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle "Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi" kapsamında restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Şahin, yok olmaya yüz tutmuş binlerce yıllık tarihi yapıları yaşatmak için kapsamlı restorasyon süreci başlattıklarını belirtti.

Binlerce yıllık geçmişe ve kültürel mirasa sahip ilçenin tarihini gün yüzüne çıkarmak için üç mahallede başlatılan restorasyon çalışmasıyla tarihi ev ve hanların onarılacağını ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Restorasyon çalışmalarımız Akçakaya, Işıklar ve Ulu Cami Mahallesi'nde yoğunlaştı. Süryanice 'Matiate' (mağaralar kenti) adıyla bilinen, dinlerin ve dillerin buluştuğu ilçenin ilk yerleşim yerleri buralardır. Akçakaya, Işıklar ve Ulucami mahallelerinde, şehrin tarihi dokusunu ve kültürünü yansıtan yüzlerce tarihi taş konak ve yeraltı mağaraları kentin dokusuna uygun olarak restore edildikten sonra geçmiş günlerine yeniden döndürüp turizmin hizmete sunacağız."

-Kentin kültürüne sahip çıkmak gerekiyor

Şahin, belediyelerin görevinin sadece altyapı çalışmaları olmadığını, kentin kültürüne de sahip çıkılması gerektiğini, bunun için kaybolmaya yüz tutmuş tarihi değerleri gün yüzüne çıkarıp onları yeni nesillerle tanıştıracaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Manşet

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