: Midilli Adası'nda halk mültecilerin kıyıya çıkmasını engelledi

01.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:31

Yunanistan'da yerel halk Midilli Adası'na gelen mültecilerin kıyıya çıkmasını engelledi. Yerel halk göçmenlerin yardım çığlıklarını duymasına rağmen kayıtsız kaldı.

Türkiye'nin sınır kapılarını açması üzerine mülteciler Avrupa'ya gitmek için akın akın ilerliyorlar. Ege üzerinden de botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişler başladı. Bir mülteci botunun Midilli kıyısına yaklaşması üzerine, Ada halkının mültecilerin kıyıya çıkışını engellemesi kameralara yansıdı. İddialara göre, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, botun motorunun bozulması nedeniyle saatlerce denizde mahsur kalan mültecilere yardım etmeyi reddetti. Yerel halk ise yardım çığlıklarına rağmen mültecilerin kıyıya çıkmasını engelledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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