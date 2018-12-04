Midesinden Yemek Borusu Yapıldı

Gaziantep'te yemek borusu kanserine yakalanan ve yemek borusu kapandığı için yiyip içemeyen 70 yaşındaki Salman Yücel, midesinden yapılan yemek borusu ile yeniden sağlığına kavuştu.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, yutma güçlüğü ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran Salman Yücel'e, yapılan muayene ve tetkikler sonucu yemek borusu kanseri teşhisi konuldu.

Aynı zamanda KOAH hastası da olan ve bu nedenle açık ameliyat edilmesi tehlikeli görülen Yücel'in durumu, Cerrahi Onkoloji Polikliniğinde değerlendirildi ve hastanın sadece kapalı ameliyat yapılması durumunda yaşam şansı olabileceğine karar verildi.

Bunun üzerine operasyon kapalı (laparoskopik-torakoskopik) yöntemle gerçekleştirildi. Yemek borusu alınan ve yerine midesinden alınan parçayla yemek borusu yapılan Yücel, sağlığına kavuştu.

Hastanenin Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı ve Medikal Direktörü Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, bu tarz hastalarda açık ameliyatın riskine dikkati çekerek, "Kapalı yöntemde hastanın sadece boynunda küçük bir kesisi oldu. Hastamız çok şükür sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Bu ameliyat şehrimizde ve bölgemizde ilk kez yapıldı. Hastanemizde her türlü kanser ameliyatını kapalı yöntem ile yapar hale gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Salman Yücel ise daha önce gittiği hastanelerde bu ameliyatın yapılamayacağının söylendiğini dile getirerek, "Adana'ya da gittim, ancak orada da çözüm bulamadılar. Allah yoluma hocamızı çıkardı. Yapılan ameliyat sonrası adeta yeniden doğdum sağlığıma kavuştum. Her geçen gün daha iyi oluyorum. Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ve ekibine sonsuz teşekkür ederim." diye konuştu.