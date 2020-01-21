: Mide ameliyatı olan ünlü rapçi Fuat Ergin, 63 kilo verdi

21.01.2020 23:04 | Son Güncelleme: 21.01.2020 23:13

Almanya'da yaşayan rapçi Fuat Ergin mide ameliyatıyla kilolarından kurtuldu. 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü rapçiyi görenler tanımakta zorlanıyor.

"KENDİNİZE GÜVENİN VE SAĞLIĞINIZA ÖNEM VERİN"

Uzun süredir Almanya'da yaşayan rapçi Fuat Ergin mide ameliyatı oldu. Geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada, "Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin" dedi.

FUAT ERGİN KİMDİR?

Fuat Ergin, 1972'de Berlin'de doğdu. İlk rap şarkısını 1992 yılında İngilizce, 1995 yılından itibaren Türkçe söz yazdı. 1992'den itibaren Berlin'deki hip hop jam'lerde sahneye çıktı.

1995–1996 yılları arası Almanya hükümetinin desteğiyle Hip Hop Mobil için konserler ve rap eğitimi verdi. 1997–1998'de Berlin Hip Hop Haus'ta rap workshop'u yaptı. Bu workshopta 8–16 yaş grubu Alman ve Türk çocuklara rap dersleri verdi. 2003 – 2004'te, Berlin Theater Zerbrochene Fenster'de tiyatroda oynadı. "36 Street" adlı oyun bu tarihler arasında 16 kez sahnelendi. Aynı yıl 2003'te Killa Hakan ile düet albümleri Rapüstad yayınlandı.

2014 yılında Müjde Yazıcı ile evlendi.

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