Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, Çin'de ortaya çıkan ve 8 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüse karşı dünyayı 5 yıl önce uyardığı görüntüler ortaya çıktı.

Dünya Çin'de ortaya çıkan ve global salgın haline gelen koronavirüs kabusunu yaşarken, 5 yıl önce Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in bir konferansta söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü. Bill Gates'in, yıllar önce yaptığı konuşmasında tüm dünyayı koronavirüse karşı uyardığı ortaya çıktı.

"OLDUKÇA BULAŞICI BİR VİRÜS OLACAKTIR"

Gates, 2015 yaptığı bir TED konuşmasında "Önümüzdeki 10 yılda, bir şey 10 milyon insanı öldürürse, bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır" demişti. Gates'in bu sözleri "Virüs önceden biliniyor muydu?" sorusunu akıllara getirdi.

7 BİN 954 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, tüm dünyayı paniğe sevk eden ölümcül koronavirüs salgını toplamda 7 bin 954 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. 82 bin kişi ise aktif vaka sayısının 200 bine dayandığı virüsten kurtularak sağlığına kavuştu.