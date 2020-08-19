Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
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Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalar yaptığı ve bölgeyi işaretlediği" yönündeki açıklamaları sonrası istifa etti.

19.08.2020 22:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:32

"Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırma yaptığı" yönündeki açıklamaları Yunanistan'da rahatsızlığa yol açan Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos istifa etti. Diakopulos'un istifası Başbakan Miçotakis tarafından kabul edildi.

Diakopulos, istifasını, yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamasında, Doğu Akdeniz'de faaliyetlerde bulunan Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle ilgili sözlerinin hükümette yol açtığı rahatsızlığa işaret eden Diakopulos, "Hiç böyle bir niyetim olmadığı halde dün yaptığım açıklama karışıklığa neden oldu, Başbakan'a ve hükümete sorun yarattı. Sorumluluğu üstlenerek istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Yunan devlet ajansı ANA, Diakopulos'un istifasının Başbakan Miçotakis tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
Aleksandros Diakopulos

"ORUÇ REİS, ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR" DEMİŞTİ

Diakopulos, dün basında yer alan bir demecinde, "Oruç Reis'in Yunan kıta sahanlığında araştırmalarına devam ettiğini ve bölgeyi işaretlediğini" söylemişti.

Beyanlarının hükümette yol açtığı rahatsızlık sonrası bir açıklama daha yapan Diakopulos, "Sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Oruç Reis'in araştırma yapmayı denediğini ancak faaliyetlerini yarıda kestiğini" savunmuştu.

Diakopulos'un söz konusu açıklamaları, "Oruç Reis'e araştırma yapma imkanı tanımadıklarını" öne süren Yunan hükümetinde ciddi rahatsızlığa neden olmuş, ülkedeki muhalefet partileri de kamuoyunu yanıltmakla suçladıkları Başbakan Miçotakis hükümetine yoğun tepki göstermişti.

Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
Haber Yorumları (11)
FB: Ahhhh eski Türkiye nerde demi Çok ararsınız artık oyun kuran ve istediği zaman oyunları bozan bir ülke oldu ALLAH türkü korusun
Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
EBRU: yeni Türkiye superguc falanmi oldu ahaberci yoksa bizim mi haberimiz yok
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VATANDAS: Amin
2 Yayından Kaldır
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