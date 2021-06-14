MHRS çöktü mü 2021? MHRS aşı randevusu al!
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MHRS çöktü mü 2021? MHRS aşı randevusu al!

MHRS çöktü mü 2021? MHRS aşı randevusu al!
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Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), çöktü mü? MHRS randevu al giriş ekranı! MHRS nedir?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), çöktü mü? MHRS randevu al giriş ekranı! MHRS nedir?

MHRS ÇÖKTÜ MÜ?

Bazen yoğunluk veya sistemsel nedenler, bazen de kullanıcıların internet sorunlarından dolayı MHRS'ye giriş yapılamıyor. Yoğunluk sebebiyle gerçekleşen bu durum kısa sürede geçmektedir.

MHRS NEDİR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem. MHRS 2011/2013 yılları arasında başlatılan "Sağlıkta Dönüşüm" proje kapsamında oluşturulan bir uygulama olarak hayata geçirildi. MHRS sayesinde, vatandaşlar muayene olmak için hastaneye gidip saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Vatandaşlar MHRS uygulaması ile zaman harcamadan kolay ve hızlı bir şekilde randevu alabiliyorlar.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182'yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Üye olduktan sonra "Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.

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