Son dakika: MHP, voleybol milli takımımızı hedef alan belediye başkanı için kararını verdi

15.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:22

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin, Almanya'yı 3-0 yenen ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları hakkında bir paylaşımda bulundu. Şahin, "Kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin" ifadelerini kullanınca sosyal medyada büyük tepki çekti.

"BELEDİYE BAŞKANLARI LİSTESİNDEN DÜŞÜRÜLDÜ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, "Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

MHP İSTİFASINI İSTEDİ

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, Facebook hesabından yaptığı paylaşım ile tepki çeken Kaynaşlı Belediye Başkanı için harekete geçen MHP, tartışma yaratan ismin istifasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin, Almanya'yı 3-0 yenen ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları hakkında bir paylaşımda bulunmuştu. Birol paylaşımında, "Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil" ifadelerini kullanmıştı.

"İSLAM ÜLKESİNDEYİZ" DEMİŞTİ

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, telefonla ulaşılan başkan Şahin söz konusu paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul ederek, "Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram" dedi.

BAHÇELİ TEBRİK ETTİ

Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün yaptığı grup konuşmasında "Almanya'yı mağlup ederek Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmaya hak kazanan sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.

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