MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan güven tazeledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan güven tazeledi

22.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 22.11.2020 18:45
MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan güven tazeledi

2018 yılının Eylül ayında Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli tarafından MHP İl Başkanı olarak ataması yapılan İhsan Alkan, gerçekleşen kongre ile yeniden il başkanı oldu.

2018 yılının Eylül ayında Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli tarafından MHP İl Başkanı olarak ataması yapılan İhsan Alkan, gerçekleşen kongre ile yeniden il başkanı oldu.

MHP Rize 13. Olağan Kongresi yapıldı. Kongre sonucunda tek liste ile gidilen seçimin ardından mevcut başkan İhsan Alkan güven tazeleyerek yeniden il başkanlığına seçildi. Rize Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan divan başkanlığını yaptı.

Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, MYK üyeleri Recep Bakırcı, Süleyman Latif Yunusoğlu, Akın Üstün, İdris Aydın, Yüksel Kaleci, İstanbul İl Başkanı Birol Gür, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan kongre sonucunda mevcut başkan İhsan Alkan kullanılan 321 oyun tamamını alarak yeniden MHP Rize İl Başkanı seçildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

20 gün önce atandı seçimle güven tazeledi
20 gün önce atandı seçimle güven tazeledi
Giresun güven tazeledi
Giresun güven tazeledi
İYİ Parti Rize İl Başkanı Özyanık için 'Fetöcü İl Başkanı' iddiası
İYİ Parti Rize İl Başkanı Özyanık için 'Fetöcü İl Başkanı' iddiası

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan güven tazeledi - HaberDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Yozgat İl Kongresi'ne katıldı - HaberKılıçdaroğlu, Diş Hekimliği Günü'nü kutladı - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı - HaberlerBurdur'da AK Parti 7. Olağan Kurulu tek adayla yapıldı - HaberAk Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ önemli açıklamalarda bulundu - HaberSon dakika haberleri... MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Karabük il kongresinde konuştu - HaberSon dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade... - HaberSon dakika... AK Parti Gümüşhane 7.olağan il kongresi yapıldı - HaberSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz." - HaberErdoğan'dan Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışına yanıt: Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz - HaberSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın gidişinden gayet memnunum. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla bir arada olamayız." - HaberSon Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz - Haber"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak - Haberler
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Berkun Oya Mert Fırat Öykü Karayel
Spor Mert Günok Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rusya Bursa Antalya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan güven tazeledi - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 18:45:52. #1.14#
title