: MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan Berna Laçin'ne tepki: Ülke yasta, Berna Laçin oynaşta

26.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:46

Türkiye'yi sarsan Elazığ depremi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı deprem paylaşımlarıyla eleştirilerin hedefi olan Berna Laçin'e bir tepki de MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, " "Elazığ'da deprem olmuş, canlarımız gitmiş, yürekler yanmış, ülke yasta, Berna Laçin oynaşta. Bu nasıl bir kin." dedi.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin 2'inci gününde Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. 30'dan fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz deprem sonrası AFAD, AKUT ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu. Sosyal medyanın da gündemine oturan deprem hakkında bir paylaşım yapan oyuncu Berna Laçin ise yaptığı deprem paylaşımıyla tepkilerin odağı oldu. Laçin'e paylaşımından sonra birçok vatandaş tepki mesajı yağdırdı.

Berna Laçin'in tepki çeken paylaşımları;

"ÜLKE YASTA BERNA LAÇİN OYNAŞTA"

Oyuncu Berna Laçin'in depremle ilgili paylaşımlarına tepkiler büyüyor. Laçin'in paylaşımlarına bir tepki de MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi. Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da deprem olmuş, canlarımız gitmiş, yürekler yanmış, ülke yasta, Berna Laçin oynaşta. Bu nasıl bir kin. Nasıl bir devlet ve millet düşmanlığı. Deprem 6.5 veya 6.8 ne fark eder. Berna'ya göre ekonomik çıkar varmış. Allah art niyetlileri kahru perişan etsin. Ölenlere rahmet olsun" dedi.

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