MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tanrı Dağları'na Çıkarak Kurt Gibi Uludu!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "en büyük ahdimi gerçekleştiriyorum" diyerek Tanrı Dağları'nda uludu.

"KURT GİBİ ULUMAK BENİM İÇİN EN BÜYÜK AHDİ"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Tanrı Dağları'na gidip kurt gibi ulumak benim için en büyük ahdi. Ahdimi gerçekleştiriyorum. Bozkurt ulumasını buradan tüm dünyaya duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Enginyurt'un paylaşımı kısa süre içerisinde birçok yorum ve beğeni aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Enginyurt'un paylaşımını takdir ederken bazı sosyal medya kullanıcıları ise paylaşımı komik buldu.