MHP'nin eski belediye başkan adayının evinin balkonuna astığı '128 milyar dolar' pankartı indirildi

Bir dönem MHP İzmir Torbalı İlçe Başkanlığı görevini yürüten, 2014 yerel seçimlerinde de partisinden belediye başkan adayı olan Yurdadoğ Mutlu, evinin balkonuna astığı "128 milyar dolar nerede?" pankartı polis ekiplerince kaldırıldı. Emniyete götürülen Mutlu hakkında işlem yapıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde MHP'nin adayı olan, bir dönem MHP İlçe Başkanlığı görevini de yürüten Yurdadoğ Mutlu, Sadık İleri Bulvarı'ndaki bir apartmanın dördüncü katında bulunan evinin balkonuna bu sabah Türk bayrağı ve "128 milyar dolar nerede" yazılı pankart astı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Birkaç saat balkonda asılı kalan pankartı kaldıran polis ekipleri, eski MHP'li Mutlu'nun evinde asılı pankart için de İzmir Valiliği'nin talimatını gerekçe göstererek işlem yaptı. Polis ekipleri, Yurdadoğ Mutlu'nun evine girip balkondaki pankartı indirdi. Yurdadoğ Mutlu ise Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp ifadesi alındı.