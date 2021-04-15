MHP'nin eski belediye başkan adayının evinin balkonuna astığı '128 milyar dolar' pankartı indirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP'nin eski belediye başkan adayının evinin balkonuna astığı '128 milyar dolar' pankartı indirildi

MHP'nin eski belediye başkan adayının evinin balkonuna astığı '128 milyar dolar' pankartı indirildi
Haberler.com - Haberler | Güncel

Bir dönem MHP İzmir Torbalı İlçe Başkanlığı görevini yürüten, 2014 yerel seçimlerinde de partisinden belediye başkan adayı olan Yurdadoğ Mutlu, evinin balkonuna astığı "128 milyar dolar nerede?" pankartı polis ekiplerince kaldırıldı. Emniyete götürülen Mutlu hakkında işlem yapıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde MHP'nin adayı olan, bir dönem MHP İlçe Başkanlığı görevini de yürüten Yurdadoğ Mutlu, Sadık İleri Bulvarı'ndaki bir apartmanın dördüncü katında bulunan evinin balkonuna bu sabah Türk bayrağı ve "128 milyar dolar nerede" yazılı pankart astı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Birkaç saat balkonda asılı kalan pankartı kaldıran polis ekipleri, eski MHP'li Mutlu'nun evinde asılı pankart için de İzmir Valiliği'nin talimatını gerekçe göstererek işlem yaptı. Polis ekipleri, Yurdadoğ Mutlu'nun evine girip balkondaki pankartı indirdi. Yurdadoğ Mutlu ise Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp ifadesi alındı.

Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 15 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 15 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
14 Nisan Çarşamba İzmir iftar vakti, ezan vakti ne zaman? 15 Nisan İzmir sahur vakti ne zaman?
14 Nisan Çarşamba İzmir iftar vakti, ezan vakti ne zaman? 15 Nisan İzmir sahur vakti ne zaman?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Müge Anlı Mehtap Ar Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MHP'nin eski belediye başkan adayının evinin balkonuna astığı '128 milyar dolar' pankartı indirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 21:06:59. #1.15#

title