MHP'li vekil "Sevdamız Kayseri" sözünün patentini aldı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Sevdamız Kayseri" sözünün patentini aldığını bildirdi.

MHP il binasında düzenlenen programda 27. dönem MHP Kayseri milletvekillerinin 2018-2019 arasında yasama faaliyetleri kapsamında yaptığı çalışmalarla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Milletvekili Baki Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Kayseri'nin problemlerini gündeme taşımak için birçok platformda çözüm aradıklarını söyledi." Canla başla çalışıyoruz." diyen Ersoy, başarıya ulaşmak için çalıştıklarını, başarıdan kasıtlarının ise Kayseri'yi bir yere getirmek olduğunu ifade etti.

"HERKES KULLANSIN AMA BU BİZİM SLOGANIMIZDIR"



Kayseri'yi sevdiklerini ve bu yüzden çok çalıştıklarını aktaran Ersoy, "Biz, 'sevdamız Kayseri" derken boşa konuşmuyoruz. 'Sevdamız Kayseri' sözünün patentini aldık. Bu söz Mustafa Baki Ersoy'un adına alınmıştır ancak bu MHP teşkilatına ait bir sözdür, bunun da böyle bilinmesini isterim.Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Herkes kullansın ama bu bizim sloganımızdır. Biz bu sloganı samimi bir şekilde kullanıyoruz." diye konuştu.

Milletvekili İsmail Özdemir de milleti temsil etmek için çok çalıştıklarını vurgulayarak, mecliste pek çok konuyu gündeme getirdiklerini anlattı. 18 soru önergesi verdiklerini aktaran Özdemir, bu konularla Kayserililerin beklentilerini gündeme taşıdıklarını kaydetti.MHP'nin Kayseri'yi mecliste en çok gündeme taşıyan parti olduğunu iddia eden Özdemir, 17 ülke ziyareti gerçekleştirerek sanayi ve turizm alanında görüşme yaptıklarını aktardı.

Kaynak: AA