MHP Lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu bizim kardeşimiz değil

30.10.2019 17:28

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünden sonra şimdi de felaket yürüyüşüne çıkmış durumda" dedi.

"İFTİRAYLA, GIYBETLE MESAFE ALACAĞINI SANIYOR"

"Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlığını kışkırtıyor, yangından mal kaçırma, karambolden parsa toplama kurnazlığına tevessül ediyor." diyen Bahçeli, "Yazıklar olsun. Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünden sonra şimdi de felaket yürüyüşüne çıkmış durumda. Kriz ve kaosa yatırım yapıyor, boşa sallayıp dolu tutmanın peşinden sürükleniyor. Kılıçdaroğlu'nun vatan ve millet sevgisi sancılı ve sorunludur. Provokasyonlarıyla sokağa oynadığı, Türkiye'nin Irak'a, Suriye'ye, Libya'ya, Şili'ye, Etiyopya'ya dönmesi için el ovuşturuyor. Bir gün su içeceği çeşmeye çamur sıçratmaya çalışıyor. İftirayla, gıybetle mesafe alacağını sanıyor. Ancak hevesi kursağında kalacak." ifadelerini kullandı.

"MİZAHTIR, SKANDALDIR"

Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında yaptığı konuşmaları, "Kara mizahtır, skandaldır." sözleriyle eleştiren Bahçeli,"Ülkücü kardeşlerim diye seslenmesi de ayrı bir garabettir. Hendek kazan hainlere arkadaşlar diyen, YPG kendi vatanını savunan örgüttür yorumu getiren, zillete düşüp çırpınan, Türk düşmanlarına, haçlı heveslerine, sömürgeci niyetlere çıtını çıkaramayan bir siyaset bezirganından bırakın kardeş olmayı üvey kardeş bile olmaz, olamaz." diye konuştu.

Bahçeli konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu bizim kardeşimiz değil, Türkiye düşmanlarının ümit aşısı, geçim kapısı, tescilli hısım ve akrabasıdır. Trump'ın izinden yürüyüp Türkiye'nin hisarlarında gedik açmaya çalışan CHP Genel Başkanı iflastadır, ahlaken yoğun bakımdadır. Muhalefet görevini müstevlilere payandalık ve hizmetkarlık olarak gören bir şahsiyetten bu ülkeye, bu millete ve hatta kendi partisine de asla hayır gelmez, gelemez."