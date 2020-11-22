MHP'li Şekerci: "Birliğimizin bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP'li Şekerci: "Birliğimizin bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir"

22.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:16

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, "Birliğimizin ve bütünlüğümüzün bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, "Birliğimizin ve bütünlüğümüzün bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir." dedi.

Şekerci, Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen MHP Kütahya İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, güçlü bir Türkiye için birlik ve beraberliğin önemine değindi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gösterdiği hedefe, parti politikaları doğrultusunda ilerlemeyi amaçladıklarını belirten Şekerci, şunları kaydetti: "Büyük idealleri olanlar her türlü meşakkate göğüs gererler. Bizler de yüce Allah'ın izni ve inayetiyle, milletimizle el ele, omuz omuza, gönül gönüle verip aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Birliğimizin ve bütünlüğümüzün bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir.

Türk milleti, varlığına kast eden mihrak ve güçlere ortak iman ve inançla karşı duracak ve her türlü atılımı gösterecektir." Tek listeyle gidilen seçimde Selçuk Alıç, başkanlığa seçildi. Kongreye, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve parti yöneticileri ile partililer katıldı.

MHP'li Şekerci: 'Birliğimizin bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir'
MHP'li Şekerci: 'Birliğimizin bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir'
MHP'li Şekerci: 'Birliğimizin bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir'
MHP'li Şekerci: 'Birliğimizin bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

İlgili Haberler

Hamza Dağ: 'AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm devam etmektedir'
Hamza Dağ: "AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm devam etmektedir"
Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj
Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj
Son Dakika! 'İttifak çatırdıyor mu?' sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz
Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik Isparta Belediyesini ziyaret etti - HaberSon dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade... - HaberAK Partili Karaaslan: "Dünya siyasetinde muhalefetler önemli eleştirilerde bulunur, bizde maalesef böyle değil" - HaberGiresun güven tazeledi - HaberSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz." - HaberBBP Genel Başkanı Destici'den CHP'li Çeviköz'ün açıklamalarına tepki Açıklaması - HaberMHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz CHP ve İYİ Parti'ye yüklendi - HaberErdoğan'dan Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışına yanıt: Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz - HaberSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın gidişinden gayet memnunum. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla bir arada olamayız." - HaberSon Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz - HaberSon dakika haberi... MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı Açıklaması - Haber"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak - Haberler
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Teoman Alişan Cansu Dere Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Sergio Perez Sergen Yalçın Malcolm Thomas Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Bursa Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP'li Şekerci: "Birliğimizin bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir" - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 17:16:14. #1.15#
title